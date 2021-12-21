Мурашко заявил о необходимости пересмотреть особенности вакцинации

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Особенности вакцинации от коронавируса на текущем этапе пандемии должны быть пересмотрены. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Мурашко заявил о необходимости пересмотреть особенности вакцинации
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«Примерно в 2,5 раза, отмечают наши коллеги, увеличилось количество детей, инфицированных «омикроном» и требующих лечения в стационарах», — цитирует РИА Новости Мурашко.

По его словам, также отмечается, что имеются случаи повторных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Министр подчеркнул, что «особенности вакцинации в этот период должны быть немножко пересмотрены».

Глава российского Минздрава также рассказал, что вакцинация «Спутником V» и ревакцинация «Спутником Лайт» полностью защищают от штамма COVID-19 «омикрон».

Врач общей практики Екатерина Серебренникова, консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», рассказала в беседе с газетой «Известия» о симптомах заболевания при инфицировании разными штаммами коронавируса.

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