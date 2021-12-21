В павильонах «Московские ярмарки» запустили благотворительную акцию «Подвешенный мандарин»

В павильонах «Московские ярмарки» запустили благотворительную новогоднюю акцию «Подвешенный мандарин».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Каждый желающий на наших ярмарках может приобрести мандарины, положить их в корзину, а мы отвезём их в новогодние праздники в благотворительные организации, которые раздадут их тем людям, которые не могут позволить себе мандарины», — заявил глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, с начала акции посетители столичных ярмарок собрали более 1 т мандаринов.

В каждой торговой точке есть список фондов, куда отправят подарки.

Акция проводится до 9 января 2022 года.

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