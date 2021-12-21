В АТОР не исключают возможности влияния омикрон-штамма на турпотоки в перспективе

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что дальнейшее распространение штамма коронавируса «омикрон» может повлиять на туристические потоки.

Свою точку зрения она высказала в ходе выступления в пресс-центре НСН.

«На российский туризм это никак не повлияло. Те ограничения, которые вводились в африканских странах или в других странах в отношении этих африканских стран, никак не сказалась на нашем рынке, потому что эти страны не присутствовали в ассортименте особо, никакого влияния нет. Другой вопрос — дальнейшее развитие темы вокруг «омикрона». Возможны ограничения, которые могут вводиться, это повлияет на потоки, но это теоретические рассуждения», — отметила Ломидзе.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с Nation News рассказал о популярных маршрутах по стране.