Глава Минздрава Мурашко заявил о ревакцинации от коронавируса около 10 млн россиян

Почти 10 млн человек прошли повторную вакцинацию от коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

РИА Новости

RT вёл трансляцию. «Сегодня прошли уже повторную вакцинацию почти 10 млн наших граждан», — заявил Мурашко. Он поблагодарил вакцинированных за заботу о собственном здоровье и здоровье медицинских работников. Также Мурашко сообщил, что в стране всего 634 тыс. пациентов c COVID-19 получают медпомощь. Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU назвал примерные сроки выздоровления пациентов с коронавирусной инфекцией.