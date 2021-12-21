Глава Минздрава Мурашко заявил о ревакцинации от коронавируса около 10 млн россиян

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Почти 10 млн человек прошли повторную вакцинацию от коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
Глава Минздрава Мурашко заявил о ревакцинации от коронавируса около 10 млн россиян
  • РИА Новости

RT вёл трансляцию.

«Сегодня прошли уже повторную вакцинацию почти 10 млн наших граждан», — заявил Мурашко.

Он поблагодарил вакцинированных за заботу о собственном здоровье и здоровье медицинских работников.

Также Мурашко сообщил, что в стране всего 634 тыс. пациентов c COVID-19 получают медпомощь.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU назвал примерные сроки выздоровления пациентов с коронавирусной инфекцией.

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