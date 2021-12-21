Глава Минздрава Мурашко заявил о ревакцинации от коронавируса около 10 млн россиян
- РИА Новости
RT вёл трансляцию.
«Сегодня прошли уже повторную вакцинацию почти 10 млн наших граждан», — заявил Мурашко.
Он поблагодарил вакцинированных за заботу о собственном здоровье и здоровье медицинских работников.
Также Мурашко сообщил, что в стране всего 634 тыс. пациентов c COVID-19 получают медпомощь.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU назвал примерные сроки выздоровления пациентов с коронавирусной инфекцией.