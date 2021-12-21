В АТОР отметили возрастающую роль ковид-паспортов при передвижении по миру

Короткая ссылка
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что в 2022 году передвижение между странами всё больше будет зависеть от сертификатов о вакцинации.
В АТОР отметили возрастающую роль ковид-паспортов при передвижении по миру
  • РИА Новости

Такое мнение она высказала в ходе своего выступления в пресс-центре НСН.

«Мы предполагаем, что в 2022 году по-прежнему будет ползучее внедрение ковидных паспортов, паспортов о вакцинации, это давление продолжится, и это, соответственно, будет влиять на возможность передвижения внутри страны и между государствами, между регионами — возможно. Эта тенденция по умолчанию сокращает определённый сегмент спроса и усиливает серый рынок, если мы говорим о внутреннем туризме», — объяснила Ломидзе.

В сентябре директор ассоциации «Турпомощь», вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко в беседе с газетой «Известия» прокомментировал новые правила въезда туристов в Турцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить