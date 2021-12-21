В АТОР отметили возрастающую роль ковид-паспортов при передвижении по миру

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что в 2022 году передвижение между странами всё больше будет зависеть от сертификатов о вакцинации.

Такое мнение она высказала в ходе своего выступления в пресс-центре НСН.

«Мы предполагаем, что в 2022 году по-прежнему будет ползучее внедрение ковидных паспортов, паспортов о вакцинации, это давление продолжится, и это, соответственно, будет влиять на возможность передвижения внутри страны и между государствами, между регионами — возможно. Эта тенденция по умолчанию сокращает определённый сегмент спроса и усиливает серый рынок, если мы говорим о внутреннем туризме», — объяснила Ломидзе.

В сентябре директор ассоциации «Турпомощь», вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко в беседе с газетой «Известия» прокомментировал новые правила въезда туристов в Турцию.