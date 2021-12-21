Атомные подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск» вошли в состав ВМФ России

Атомные подводные лодки «Князь Олег» и «Новосибирск» вошли в состав Военно-морского-флота России.

Старт церемонии поднятия флагов дал президент России Владимир Путин в ходе расширенной коллегии Минобороны.

«Сегодня на атомных подводных лодках «Князь Олег» и «Новосибирск» поднимаются военно-морские флаги, новые ракетоносцы входят в состав Военно-морского флота», — сказал Путин.

Он поблагодарил коллектив «Севмаша», где были построены две атомные подводные лодки.

Путин напомнил, что «Князь Олег» оснащён баллистическими ракетами «Булава», а многоцелевой подводный крейсер «Новосибирск» — крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс».

В октябре сообщалось, что атомная подводная лодка «Князь Олег» проекта 955А «Борей-А» выполнила в Белом море пуск баллистической ракеты «Булава» в рамках государственных испытаний, была успешно поражена цель на Камчатке.