«Роснефть» приступила к реализации проекта по строительству Приморского металлургического завода

Компания «Роснефть», возглавляющая консорциум инвесторов по созданию судоверфи «Звезда», приступила к практической реализации проекта по строительству Приморского металлургического завода в бухте Суходол на юге Приморья.

Об этом сообщает ИА Nakhodka.Media со ссылкой на заявление «Роснефти».

Разработано технико-экономическое обоснование проекта, идут работы по выбору оптимальной схемы расположения производства.

Основной продукцией предприятия будет стальной, в том числе крупноформатный, листовой прокат, а также трубы большого диаметра для магистральных нефте- и газопроводов в объёме 200—220 тыс. т в год.

Потребности судоверфи «Звезда» составят в 2024 году 350 тыс. т металла в год. Оставшуюся продукцию направят потребителям Дальневосточного региона и на экспорт.

На новом производстве будут работать около 1,5 тыс. человек. Для сотрудников завода построят жильё в городе Большой Камень.

Ранее сообщалось, что в особой экономической зоне «Дубна» в Московской области 10 декабря началось строительство крупнейшего в России завода по производству вычислительной техники полного цикла Yadro Fab Dubnа.