В особой экономической зоне «Дубна» в Московской области 10 декабря началось строительство крупнейшего в России завода по производству вычислительной техники полного цикла Yadro Fab Dubnа.

В церемонии начала строительства приняли участие глава Минцифры Максут Шадаев и представители правительства Подмосковья.

«Целевые показатели будут установлены в части использования российских решений. Здесь мы исходим из сбалансированного подхода. Понятно, что те решения российские, которые есть, которые соответствуют международным аналогам должны получить дополнительную поддержку с точки зрения спроса. Там, где таких решений нет, мы должны начать их системно разрабатывать для того, чтобы у нас была альтернатива», — заявил Шадаев.

В Дубне началось строительство крупнейшего в России завода по производству вычислительной техники

Целью строительства завода является обеспечение возможностей массового производства в России текущего и перспективного продуктового портфеля.

Речь идёт о сотнях тысяч систем в год, в том числе серверы, системы хранения данных, сетевое оборудование, персональная техника, планшеты, телекоммуникационное оборудование.

Производство предполагает минимальный срок вывода новых продуктов на рынок, а также снижение зависимости от внешних производственных партнёров.