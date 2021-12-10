В Дубне началось строительство крупнейшего в России завода по производству вычислительной техники

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В особой экономической зоне «Дубна» в Московской области 10 декабря началось строительство крупнейшего в России завода по производству вычислительной техники полного цикла Yadro Fab Dubnа.
В Дубне началось строительство крупнейшего в России завода по производству вычислительной техники
  • © torkildr/flickr

В церемонии начала строительства приняли участие глава Минцифры Максут Шадаев и представители правительства Подмосковья.

«Целевые показатели будут установлены в части использования российских решений. Здесь мы исходим из сбалансированного подхода. Понятно, что те решения российские, которые есть, которые соответствуют международным аналогам должны получить дополнительную поддержку с точки зрения спроса. Там, где таких решений нет, мы должны начать их системно разрабатывать для того, чтобы у нас была альтернатива», — заявил Шадаев.

  • В Дубне началось строительство крупнейшего в России завода по производству вычислительной техники

Целью строительства завода является обеспечение возможностей массового производства в России текущего и перспективного продуктового портфеля.

Речь идёт о сотнях тысяч систем в год, в том числе серверы, системы хранения данных, сетевое оборудование, персональная техника, планшеты, телекоммуникационное оборудование.

Производство предполагает минимальный срок вывода новых продуктов на рынок, а также снижение зависимости от внешних производственных партнёров.

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