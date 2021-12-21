Пожар в гипермаркете «Лента» в Томске локализован
Пожарные локализовали возгорание в гипермаркете «Лента» в Томске на площади 3,5 тыс. кв. м. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
- ©ГУ МЧС России по Томской области
«В 14:49 мск объявлена локализация на площади 3500 кв. м», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в томском торговом центре «Лента» произошло обрушение кровли здания на площади 3500 кв. м.
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