Пожар в гипермаркете «Лента» в Томске локализован

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Пожарные локализовали возгорание в гипермаркете «Лента» в Томске на площади 3,5 тыс. кв. м. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
Пожар в гипермаркете «Лента» в Томске локализован
  • ©ГУ МЧС России по Томской области

«В 14:49 мск объявлена локализация на площади 3500 кв. м», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в томском торговом центре «Лента» произошло обрушение кровли здания на площади 3500 кв. м.

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