В жилом доме в Калуге взорвался газ
- © РИА Новости / Максим Богодвид
«На улице Моторная произошёл взрыв газа на втором этаже жилого дома с последующим возгоранием на площади 250 «квадратов», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб.
Он отметил, что в результате взрыва пострадал один человек, его госпитализировали.
В настоящее время идёт борьба с огнём. Выясняются обстоятельства ЧП.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Махачкале, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.