В жилом доме в Калуге взорвался газ и произошёл пожар, пострадал один человек.

«На улице Моторная произошёл взрыв газа на втором этаже жилого дома с последующим возгоранием на площади 250 «квадратов», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб.

Он отметил, что в результате взрыва пострадал один человек, его госпитализировали.

В настоящее время идёт борьба с огнём. Выясняются обстоятельства ЧП.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Махачкале, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.