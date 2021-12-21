В жилом доме в Калуге взорвался газ

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В жилом доме в Калуге взорвался газ и произошёл пожар, пострадал один человек.
В жилом доме в Калуге взорвался газ
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«На улице Моторная произошёл взрыв газа на втором этаже жилого дома с последующим возгоранием на площади 250 «квадратов», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб.

Он отметил, что в результате взрыва пострадал один человек, его госпитализировали.

В настоящее время идёт борьба с огнём. Выясняются обстоятельства ЧП.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Махачкале, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.

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