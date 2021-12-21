В правительстве обсудили подготовку к Российскому инвестиционному форуму

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На совещании премьер-министра России Михаила Мишустина с вице-премьерами обсудили подготовку к Российскому инвестиционному форуму.
В правительстве обсудили подготовку к Российскому инвестиционному форуму
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«Основная цель форума — сформировать действенные механизмы, которые позволят усилить интерес инвесторов к российской экономике, привлечь капиталы в новые перспективные проекты, в регионы, а значит, быстрее и эффективнее решать задачи, которые поставил президент РФ Владимир Путин для достижения национальных целей развития», — заявил Мишустин.

Глава оргкомитета по подготовке и проведению Российского инвестиционного форума Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, отметил, что к работе приглашены несколько тысяч участников, свыше 500 спикеров и модераторов, более 1 тыс. представителей СМИ.

В повестку форума поступило более 200 предложений от региональных и федеральных органов власти, их сбор продолжается. Сформировано свыше 40 сессий по пяти национальным целям.

«Мы запустили новый логотип форума «Сириус-22», так как местом проведения является федеральная территория «Сириус», которая образована по решению президента», — сказал Чернышенко.

По его словам, к настоящему времени участие подтвердили 60 регионов.

«На выставке и во время пленарных сессий субъекты планируют представить свои лучшие проекты и практики для масштабирования на федеральном уровне. Эти проекты направлены на повышение инвестиционной привлекательности, создание новых рабочих мест, рост доходов населения, рост выпуска товаров и услуг базовых отраслей и, как следствие, социально-экономическое развитие не только субъекта, но и округа в целом», — добавил Чернышенко.

Ранее сообщалось, что объявлена архитектура деловой программы Российского инвестиционного форума — 2022.

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