Объявлена архитектура деловой программы Российского инвестиционного форума — 2022

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Стала известна архитектура деловой программы Российского инвестиционного форума, который пройдёт 17—19 февраля 2022 года.
Объявлена архитектура деловой программы Российского инвестиционного форума — 2022
  • © rusinvestforum.org

«Российский инвестиционный форум — главный форум регионов и пространство доверительного взаимодействия государства и бизнеса для обсуждения реализации национальных проектов, наращивания экономического потенциала и демонстрации инвестиционных возможностей субъектов Российской Федерации», — заявил советник президента России Антон Кобяков.

По его словам, структура деловой программы состоит из пяти тематических треков, сформированных из национальных целей развития, поэтому ключевая тема — «Достижение национальных целей как ответ на глобальные вызовы».

Каждый трек соответствует тематике национальных целей — сохранение населения, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; комфортная и безопасная среда для жизни; цифровая трансформация.

Как отметил вице-премьер России, председатель оргкомитета форума Дмитрий Чернышенко, «регионами на форуме будут представлены лучшие проекты и практики, в том числе отобранные в рамках нового института кураторства вице-премьерами федеральных округов».

«Эти проекты и практики призваны способствовать решению задач по обеспечению социально-экономического развития регионов, повышению их инвестиционной привлекательности, созданию новых рабочих мест и росту доходов населения и впоследствии могут быть тиражированы на всю страну», — добавил он.

Форум будет проходить на площадке «Сириуса». Гости мероприятия обсудят вопросы социально-экономического, инновационного и научно-технологического развития.

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