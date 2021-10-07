Российский инвестиционный форум пройдёт в Сочи с 17 по 19 февраля 2022 года

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Российский инвестиционный форум состоится в период с 17 по 19 февраля 2022 года в Сочи, заявил глава правительства России Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.
Российский инвестиционный форум пройдёт в Сочи с 17 по 19 февраля 2022 года
  • РИА Новости

«Планируем обсудить реализацию стратегических инициатив на Российском инвестиционном форуме в Сочи с 17 по 19 февраля следующего года», — приводит его слова пресс-служба правительства.

Форум будет проходить на площадке «Сириуса». Гости мероприятия обсудят вопросы социально-экономического, инновационного и научно-технологического развития. 

Ранее вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась сообщил, что Российский инвестиционный форум планируется провести в Сочи в феврале 2022 года при условии стабильной санитарно-эпидемиологической обстановки.

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