Российский инвестфорум в Сочи планируется провести в феврале 2022 года

Российский инвестиционный форум планируется провести в Сочи в очном формате в феврале 2022 года при условии стабильной санитарно-эпидемиологической обстановки, сообщил вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась.

«Он будет проводиться не в этом году, а в начале следующего года... Мы планируем его, надеюсь, санитарно-эпидемиологическая обстановка нам позволит в феврале следующего года его провести. И дальше выйти на плановое проведение», — цитирует его в кулуарах Петербургского экономического форума (ПМЭФ) ТАСС.

В Краснодарском крае рассчитывают использовать опыт ПМЭФ-2021 в организации подобного мероприятия.

В феврале 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин поручил перенести проведение Российского инвестиционного форума в Сочи в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки новой коронавирусной инфекции.