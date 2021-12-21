ВМФ России впервые провёл скрытное развёртывание кораблей в Тихом океане

Военно-морской флот России впервые в ходе учений провёл скрытное развёртывание кораблей в Тихом океане, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии оборонного ведомства.

RT вёл трансляцию.

«Впервые в новейшей истории проведено оперативное учение с группировкой сил Тихоокеанского флота в дальней морской зоне. В ходе него силы флота осуществили скрытное развёртывание в удалённом районе Тихого океана», — заявил Шойгу.

Также на архипелаге Земля Франца Иосифа была проведена комплексная арктическая экспедиция «Умка», дополнил он.

Ранее подводная лодка дизель-электрического типа «Петропавловск-Камчатский» Тихоокеанского флота успешно поразила береговую цель ракетой «Калибр» из Японского моря.