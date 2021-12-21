Путин: российская армия набрала очень достойные темпы развития

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Президент России Владимир Путин заявил, что российская армия набрала очень достойные темпы развития.
Путин: российская армия набрала очень достойные темпы развития
  • РИА Новости

Путин отметил, что Россия надеется на конструктивные, содержательные переговоры по гарантиям безопасности с видимым конечным результатом.

«Но стремиться к этому можно только в случае полноценного развития вооружённых сил. В последние годы нам удавалось это делать, достигнут хороший уровень боеготовности. И я об этом говорил, и министр (обороны. — RT) только что докладывал. Темпы набраны очень достойные, нужные для нас», — цитирует его РИА Новости.

По словам Путина, есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания.

«Мы занимаемся ими постоянно с промышленностью», — добавил президент.

Также Путин заявил, что предложения России по гарантиям безопасности не являются ультиматумом западным странам.

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