Путин: российская армия набрала очень достойные темпы развития

Президент России Владимир Путин заявил, что российская армия набрала очень достойные темпы развития.

Путин отметил, что Россия надеется на конструктивные, содержательные переговоры по гарантиям безопасности с видимым конечным результатом.

«Но стремиться к этому можно только в случае полноценного развития вооружённых сил. В последние годы нам удавалось это делать, достигнут хороший уровень боеготовности. И я об этом говорил, и министр (обороны. — RT) только что докладывал. Темпы набраны очень достойные, нужные для нас», — цитирует его РИА Новости.

По словам Путина, есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания.

«Мы занимаемся ими постоянно с промышленностью», — добавил президент.

Также Путин заявил, что предложения России по гарантиям безопасности не являются ультиматумом западным странам.