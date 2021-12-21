Турпоток из России за границу сократился в сравнении с 2019 годом на 40%

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что туристический поток из страны за границу сократился на 40% по сравнению с показателями допандемийного 2019 года.
Турпоток из России за границу сократился в сравнении с 2019 годом на 40%
  • Pixabay

Глава АТОР рассказала, что, по предварительным итогам, в 2021 году 7,5 млн российских туристов отдохнули за рубежом.

«В 2019 году по тем же самым направлениям было 12,7 млн. Падение составило около 40%», — приводит РИА Новости её слова.

По её словам, в настоящее время для турпоездок россиян доступна 21 страна, тогда как в 2019 году — 81.

Ранее в АТОР дали рекомендации задерживающимся за границей из-за COVID-19 туристам.

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