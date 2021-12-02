В АТОР дали рекомендации задерживающимся за границей из-за COVID-19 туристам

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал, что делать туристам, которые не могут вернуться в Россию из-за ситуации с пандемией.

«В этой ситуации, конечно, единственный вариант и совет: встать на консульский учёт, что, к сожалению, очень часто мы не делаем, прибывая в другую страну, и иметь контактный телефон посольства, он есть как раз в релизе Ростуризма. Можно связаться оперативно и через социальные сети или Telegram-канал. На сайте Ростуризма сейчас есть специальный интернет-портал штабтуризм.рф. Вы на этом портале можете тоже подать информацию», — рассказал специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее исполняющая обязанности директора Альянса туристических агентств Наталья Осипова в беседе с НСН призвала россиян не пересекать границы закрытых государств.