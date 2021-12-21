В Кремле прокомментировали ДТП с участием машины главы Кемеровской области Цивилёва
- РИА Новости
«Насколько мы знаем, губернатор не пострадал, слава богу. Также вы, наверное, согласитесь с тем, что сейчас говорить о результатах расследования ДТП не приходится, прошло слишком мало времени», — сказал Песков.
Он добавил, что данное ДТП широко освещается в СМИ.
«Вся эта информация доступна для всех, в том числе для президента», — отметил Песков.
Ранее сообщалось, что Цивилёв попал в ДТП на служебном автомобиле по пути на встречу с родственниками погибших горняков на шахте «Листвяжная».
Отмечается, что губернатор не пострадал.