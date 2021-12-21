В Кремле прокомментировали ДТП с участием машины главы Кемеровской области Цивилёва

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ДТП с участием машины главы Кемеровской области Сергея Цивилёва.

«Насколько мы знаем, губернатор не пострадал, слава богу. Также вы, наверное, согласитесь с тем, что сейчас говорить о результатах расследования ДТП не приходится, прошло слишком мало времени», — сказал Песков.

Он добавил, что данное ДТП широко освещается в СМИ.

«Вся эта информация доступна для всех, в том числе для президента», — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что Цивилёв попал в ДТП на служебном автомобиле по пути на встречу с родственниками погибших горняков на шахте «Листвяжная».

Отмечается, что губернатор не пострадал.