Губернатор Кузбасса Цивилёв попал в ДТП по пути на шахту «Листвяжная»

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв попал в аварию на служебном автомобиле по пути на встречу с родственниками погибших горняков на шахте «Листвяжная».

Авария случилась в 05:00 по мск на трассе Кемерово — Новокузнецк.

«Произошло ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва», — сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы правительства Кемеровской области.

Известно, что жертв нет, всем пострадавшим в аварии оказана медицинская помощь.

Ранее в Алданском районе Якутии в результате столкновения легковых автомобилей пострадали шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних.

ДТП произошло на федеральной автодороге «Лена».