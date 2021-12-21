Губернатор Кузбасса Цивилёв попал в ДТП по пути на шахту «Листвяжная»

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв попал в аварию на служебном автомобиле по пути на встречу с родственниками погибших горняков на шахте «Листвяжная».

Авария случилась в 05:00 по мск на трассе Кемерово — Новокузнецк. 

«Произошло ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва», — сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы правительства Кемеровской области.

Известно, что жертв нет, всем пострадавшим в аварии оказана медицинская помощь.

Ранее в Алданском районе Якутии в результате столкновения легковых автомобилей пострадали шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних.

ДТП произошло на федеральной автодороге «Лена».

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