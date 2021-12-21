Губернатор Кузбасса Цивилёв попал в ДТП по пути на шахту «Листвяжная»
Авария случилась в 05:00 по мск на трассе Кемерово — Новокузнецк.
«Произошло ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва», — сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы правительства Кемеровской области.
Известно, что жертв нет, всем пострадавшим в аварии оказана медицинская помощь.
Ранее в Алданском районе Якутии в результате столкновения легковых автомобилей пострадали шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних.
ДТП произошло на федеральной автодороге «Лена».