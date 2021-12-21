Верховный суд признал законным приговор двум фигурантам дела «Сети»

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Верховный суд России оставил в силе приговоры фигурантам дела террористической организации «Сеть»* Юлиану Бояршинову и Виктору Филинкову.
Верховный суд признал законным приговор двум фигурантам дела «Сети»
  • РИА Новости

«Верховный суд Российской Федерации отклонил кассационную жалобу защиты и оставил в силе приговор Юлиану Бояршинову и Виктору Филинкову», — приводит ТАСС сообщение суда.

Ранее суд приговорил Бояршинова к 5,5 года колонии общего режима. Его признали виновным в участии в террористическом сообществе и хранении взрывчатых веществ. Филинков был приговорён к семи годам лишения свободы.

15 декабря Басманный суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела «Сети» Алексея Полтавца по подозрению в убийстве двух человек.

* «Сеть» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 17.01.2019.

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