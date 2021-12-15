Суд заочно арестовал фигуранта дела «Сети» Полтавца по подозрению в убийстве двух человек

Басманный суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела террористической организации «Сеть»* Алексея Полтавца по подозрению в убийстве двух человек. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Полтавца А.В. меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

В суде уточнили, что Полтавец подозревается по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России («Убийство двух и более лиц»).

В марте прошлого года в Рязанской области были обнаружены останки, которые, предположительно, принадлежат Екатерине Левченко и Артёму Дорофееву. К убийству этих молодых людей могут быть причастны пензенские фигуранты дела «Сети». RT поговорил с активистом, который провёл собственное расследование дела «Сети».

* «Сеть» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 17.01.2019.