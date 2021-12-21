В Москве в 2022 году начнётся строительство семи объектов культуры
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Как пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства, в числе подобных объектов — памятный знак, посвящённый чемпионату мира по футболу 2018 года.
Кроме того, в ближайшие три года планируется завершить работы по строительству и реконструкции 21 объекта.
В целом за последние десять лет в городе появилось 56 новых объектов культуры.
Ранее НСН сообщала, что в Москве ввели в эксплуатацию более 30 социальных объектов с начала года.