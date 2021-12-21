В Москве в 2022 году начнётся строительство семи объектов культуры

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Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что в следующем году в столице начнётся работа над созданием семи объектов культуры.
В Москве в 2022 году начнётся строительство семи объектов культуры
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Как пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства, в числе подобных объектов — памятный знак, посвящённый чемпионату мира по футболу 2018 года.

Кроме того, в ближайшие три года планируется завершить работы по строительству и реконструкции 21 объекта.

В целом за последние десять лет в городе появилось 56 новых объектов культуры.

Ранее НСН сообщала, что в Москве ввели в эксплуатацию более 30 социальных объектов с начала года.

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