Замглавы Минздрава Фисенко сообщил о выявлении примерно 30 случаев омикрон-штамма в России
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замминистра здравоохранения Виктора Фисенко.
«Около 30 человек, тяжёлых нет», — сказал Фисенко.
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в эфире RT заявил о важности вакцинации, в том числе бустерных прививок от коронавируса на фоне ситуации с распространением омикрон-штамма.
Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН ранее выразил мнение, что следующий год может стать финальным для пандемии, когда все страны окончательно получат доступ к вакцинам, всё будет зависеть только от поведения населения.