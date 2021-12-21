Замглавы Минздрава Фисенко сообщил о выявлении примерно 30 случаев омикрон-штамма в России

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Омикрон-штамм коронавируса в России выявлен примерно у 30 человек, среди них нет тяжёлых случаев заболевания.
Замглавы Минздрава Фисенко сообщил о выявлении примерно 30 случаев омикрон-штамма в России
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замминистра здравоохранения Виктора Фисенко.

«Около 30 человек, тяжёлых нет», — сказал Фисенко.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в эфире RT заявил о важности вакцинации, в том числе бустерных прививок от коронавируса на фоне ситуации с распространением омикрон-штамма.

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН ранее выразил мнение, что следующий год может стать финальным для пандемии, когда все страны окончательно получат доступ к вакцинам, всё будет зависеть только от поведения населения.

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