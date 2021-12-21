РИА Новости: в массовом ДТП в Москве участвовала машина посольства Китая
- АГН «Москва»
Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«Среди участников ДТП — автомобиль дипломата Китайской Народной Республики с красными дипломатическими номерами», — сказал он.
Ранее сообщалось, что предполагаемый виновник ДТП на Третьем транспортном кольце в Москве мог быть пьян.
По последним данным, в аварии участвовало 13 машин.
14 декабря четыре автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве.