РИА Новости: в массовом ДТП в Москве участвовала машина посольства Китая

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В массовую аварию на Третьем транспортном кольце в Москве попал автомобиль посольства Китая.
РИА Новости: в массовом ДТП в Москве участвовала машина посольства Китая
  • АГН «Москва»

Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

«Среди участников ДТП — автомобиль дипломата Китайской Народной Республики с красными дипломатическими номерами», — сказал он.

Ранее сообщалось, что предполагаемый виновник ДТП на Третьем транспортном кольце в Москве мог быть пьян.

По последним данным, в аварии участвовало 13 машин.

14 декабря четыре автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве.

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