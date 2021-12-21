В Свердловской области отменят QR-коды в ТЦ с 22 декабря по 20 января

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в регионе с 22 декабря по 20 января отменят требование о предъявлении QR-кодов для входа в торговые центры и расположенные на их территории магазины.

Он отметил, что бизнес страдает из-за ограничений в предновогодний период. Также Куйвашев заявил, что «подарки для близких тоже всем нужны».

«Поэтому, взвесив все за и против, я решил, что с 22 декабря по 20 января при входе в ТРЦ и в магазины, расположенные в них, не нужно будет предъявлять код», — написал губернатор в своём Instagram.

По словам Куйвашева, также в указанный период «кафе и рестораны снова смогут работать в ночное время, но обязательно с QR».

20 декабря сообщалось, что в Свердловской области зафиксировали 615 случаев COVID-19 за сутки.