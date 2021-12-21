Суд в Москве приговорил подстрекавшего к взрыву в метро к 11 годам колонии

Военный суд в Москве приговорил к 11 годам лишения свободы уроженца Дагестана Юсупа Юсубова, признав его виновным в том, что он подговаривал своих земляков устроить взрыв на станции метро «Киевская» в Москве.

Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь 2-го Западного окружного военного суда Ирина Жирнова.

«Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, из которых три года он проведёт в тюрьме, а восемь лет — в колонии строгого режима», — сказала она.

По данным следствия, Юсубов, будучи религиозным экстремистом, в период с конца 2019 года по начало 2020-го пытался уговорить своего земляка из Дагестана Руслана Кайбакова совершить теракт.

В конце сентября пятеро участников террористической организации «Исламское государство»* были приговорены к длительным срокам заключения за подготовку терактов в Москве.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.