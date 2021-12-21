СК: в Красноярском крае подозреваемый убил полицейского из ревности к бывшей жене

Житель поселка Большая Ирба на юге Красноярского края, подозреваемый в убийстве помощника местного участкового, приревновал его к бывшей жене. Об этом сообщили в региональном ГСУ СК.

«По версии следствия, ранним утром 21 декабря 2021 года житель Курагинского района пришёл в квартиру дома, расположенного по улице Ленина посёлка Большая Ирба Курагинского района, где проживал помощник участкового. Между мужчинами возник бытовой конфликт из-за девушки. Имея при себе охотничий нож, злоумышленник нанёс сотруднику полиции, находившемуся не при исполнении служебных обязанностей, несколько ножевых ранений в область жизненно важных органов», — говорится в сообщении СК.

Отмечается, что полицейский скончался на месте.

РИА Новости со ссылкой на СК уточняет, что речь идёт о ревности к бывшей жене подозреваемого.

Ранее в Карачаево-Черкесской Республике возбудили уголовное дело после гибели полицейского и ранения его коллеги.