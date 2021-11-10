В КЧР возбудили дело после убийства полицейского

Уголовное дело возбуждено в Карачаево-Черкесской Республике после гибели полицейского и ранения его коллеги, сообщает СУ СК по региону.

Отмечается, что в городе Карачаевске мужчина на обочине дорогие произвёл не менее шести выстрелов из ружья в оперуполномоченных полиции.

Один из полицейских скончался на месте от полученных ранений. Другой сотрудник также получил ранения, ему была оказана медицинская помощь.

Нападавший был ликвидирован ответным огнём.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК России «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», — говорится в сообщении.

Ранее сотрудник Росгвардии погиб во время задержания в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.