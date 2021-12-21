В Челябинске аэропорт приостановил работу из-за снегопада

Аэропорт Челябинска приостановил работу из-за неблагоприятных погодных условий, связанных со снегопадом.

«Из-за неблагоприятных метеоусловий аэропорт закрыт до 13:10 (11:10 мск) для расчистки взлётно-посадочной полосы», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы аэропорта.

В пресс-службе пояснили, что пассажиров просят уточнять время вылета и прилёта на онлайн-табло.

В Челябинске 21 декабря температура воздуха составляет -5 °С, ветер, снегопад.

Ранее сообщалось, что в Якутии задержали несколько авиарейсов из-за плохих погодных условий.