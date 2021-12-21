В Челябинске аэропорт приостановил работу из-за снегопада
- РИА Новости
«Из-за неблагоприятных метеоусловий аэропорт закрыт до 13:10 (11:10 мск) для расчистки взлётно-посадочной полосы», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы аэропорта.
В пресс-службе пояснили, что пассажиров просят уточнять время вылета и прилёта на онлайн-табло.
В Челябинске 21 декабря температура воздуха составляет -5 °С, ветер, снегопад.
Ранее сообщалось, что в Якутии задержали несколько авиарейсов из-за плохих погодных условий.