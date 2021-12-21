В Якутии задержали несколько авиарейсов из-за плохих погодных условий
- Reuters
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Как сообщает Интерфакс, температура воздуха в 24 населённых пунктах региона опустилась ниже -45 ˚С.
«На 16 часов перенесено время прибытия рейса из Москвы авиакомпании «Аэрофлот», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта «Якутск».
Из данных онлайн-табло аэропорта следует, что задерживаются также авиарейсы в Депутатский, Тикси, Полярный, Усть-Неру, Батагай и прочие города.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о морозах до -24 ˚С в ряде регионов страны в ближайшие дни.