В Якутии задержали несколько авиарейсов из-за плохих погодных условий

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В аэропортах Якутии из-за неблагоприятных погодных условий задержали несколько рейсов.
В Якутии задержали несколько авиарейсов из-за плохих погодных условий
  • Reuters
  • © Evgenia Novozhenina

Как сообщает Интерфакс, температура воздуха в 24 населённых пунктах региона опустилась ниже -45 ˚С.

«На 16 часов перенесено время прибытия рейса из Москвы авиакомпании «Аэрофлот», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта «Якутск».

Из данных онлайн-табло аэропорта следует, что задерживаются также авиарейсы в  Депутатский, Тикси, Полярный, Усть-Неру, Батагай и прочие города.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о морозах до -24 ˚С в ряде регионов страны в ближайшие дни.

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