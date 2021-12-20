Вильфанд предупредил о морозах до -24 ˚С в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о морозах до -24 ˚С в ряде регионов страны в ближайшие дни.

«Северо-Западный федеральный округ, центр и юг европейской части России окажутся под влиянием очень холодных воздушных масс. Начиная с сегодняшнего вечера, к 21:00—23:00 мск, температура будет от -12 ˚С до -15 ˚С. Похолодание будет сопровождаться осадками и сильными порывами ветра», — заявил он в беседе с Pravda.Ru.

По его словам, самые холодные сутки ожидаются в среду, поскольку дневные температуры будут в диапазоне -18...-20 ˚С, а в ночь на четверг может быть -22...-24 ˚С.

Похолодание прогнозируется в Московской, Архангельской, Вологодской, Псковской, Нижегородской, Ростовской областях, а также в Коми, Крыму, на Кубани, в Ставропольском крае, на Северном Кавказе.

Со своей стороны, ведущий специалист аналитического центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что ближайшей ночью в столице ожидается похолодание до -17...-19 ˚С.

«Завтра в лучшем случае это -14...-16 ˚С. 22-го числа — самая холодная ночь, так называемая ночь года, то есть самая длинная, но будет самая морозная. Морозы окрепнут до -20…-22 ˚С в городе и днём до -17...-19 ˚С, а это вообще будет самый холодный день для 22 декабря», — сказал он.

По его словам, такого холода в дневное время не было по меньшей мере в последние 40 лет.

Ранее начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая предупредила о морозах в регионе.