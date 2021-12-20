Синоптик Любецкая предупредила о морозах в Крыму

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Начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая предупредила о морозах в регионе.
Синоптик Любецкая предупредила о морозах в Крыму
  • Pixabay

«У нас будут холодными три дня: 22, 23 и 24 декабря — арктический холодный фронтальный раздел принесёт нам кратковременное похолодание до -10...-15 ˚С ночью и -8 ˚С днём», — заявила она в беседе с агентством «Крыминформ».

Как отметила Любецкая, осадки в ближайшие дни продолжатся — 21 декабря ожидается снег, 22 декабря небольшой снег. При этом в конце недели будет фактически без осадков.

Также стало известно о резком похолодании в Татарстане, передаёт «Реальное время» со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра. В четверг, 23 декабря, ночью ожидается -17... -22 ˚С, ночью и утром при прояснениях возможна температура до -27 ˚С.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области похолодает до -25 °С.

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