Синоптик Любецкая предупредила о морозах в Крыму

Начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая предупредила о морозах в регионе.

«У нас будут холодными три дня: 22, 23 и 24 декабря — арктический холодный фронтальный раздел принесёт нам кратковременное похолодание до -10...-15 ˚С ночью и -8 ˚С днём», — заявила она в беседе с агентством «Крыминформ».

Как отметила Любецкая, осадки в ближайшие дни продолжатся — 21 декабря ожидается снег, 22 декабря небольшой снег. При этом в конце недели будет фактически без осадков.

Также стало известно о резком похолодании в Татарстане, передаёт «Реальное время» со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра. В четверг, 23 декабря, ночью ожидается -17... -22 ˚С, ночью и утром при прояснениях возможна температура до -27 ˚С.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области похолодает до -25 °С.