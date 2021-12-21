Путин поприветствовал участников и гостей IV съезда ОНФ

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей IV съезда Общероссийского народного фронта «За Россию». Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин поприветствовал участников и гостей IV съезда ОНФ
  • © РИА Новости / POOL

Глава государства отметил, что за прошедшие десять лет народный фронт прошёл большой путь, а также объединил вокруг своих масштабных, востребованных временем задач многие авторитетные общественные организации и сотни тысяч неравнодушных людей во всех регионах России.

«Важно, что вы не только контролируете эффективность работы органов власти всех уровней, честно и откровенно обозначаете проблемы, но и активно включаетесь в их решение в интересах граждан», — заявил Путин.

Он назвал в числе ключевых инициатив ОНФ поддержку волонтёрского движения, организацию бесплатного питания для учеников начальных классов и дополнительных выплат врачам, а также введение института экологических инспекторов.

«Особо отмечу запуск проекта #МыВместе, который служит консолидации общества в борьбе с опасной эпидемией на основе ценностей солидарности и взаимопомощи», — сказал президент.

Также он поблагодарил участников ОНФ «за кропотливую, неформальную, настойчивую работу с миллионами обращений граждан, поступающих на прямую линию.

«Уверен, что в ходе вашего съезда прозвучат предложения, которые станут значимой, неотъемлемой частью общенациональной повестки, будут содействовать повышению результативности деятельности органов власти», — подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что на базе ресурсного центра «Мосволонтёр» открыли штаб всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить