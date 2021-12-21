В Египте ожидают более 3 млн туристов из России

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Власти Египта рассчитывают, что поток российских туристов в этом сезоне достигнет показателей 2015 года и превысит 3 млн человек.
В Египте ожидают более 3 млн туристов из России
  • Reuters

Об этом «Известиям» заявили в посольстве страны.

«На наши курорты наблюдается большой приток российских туристов, но было бы неправильно проводить численные сравнения с периодом до пандемии. Потому как добавилась новая очень важная переменная — возвращение прямых рейсов на египетские курорты, а также чартеров. В этом сезоне Египет надеется и рассчитывает, что число российских туристов превысит показатели 2015 года — тогда страну посетило 3,1 млн человек», — уточнили в дипмиссии.

Россия запретила полёты в Египет в ноябре 2015 года после теракта на борту самолёта российской компании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.

В 2018 году полёты между Россией и Египтом возобновили частично. Решение о полном восстановлении авиасообщения главы двух стран приняли лишь в апреле 2021 года. 

Ранее исполняющая обязанности директора Альянса туристических агентств Наталья Осипова в беседе с НСН призвала россиян не пересекать границы закрытых государств.

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