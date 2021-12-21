В Госдуме прокомментировали законопроект о ежемесячных выплатах для семей с детьми

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала внесение проекта закона о ежемесячных выплатах в размере 10 тыс. рублей на каждого члена семьи, где воспитываются дети до 18 лет.

«Я бы обратила внимание на то, что сегодня по поручению президента и в условиях национального проекта «Демография» семьи с детьми, которые подпадают под критерий нуждаемости, имеют поддержку государства», — подчеркнула депутат.

Следует провести оценку целесообразности введения такого закона, считает Бессараб.

«Необходимо не веерно разбрасывать деньги, это может привести только к риску инфляции, а именно предоставлять помощь тем семьям, которые нуждаются... К этому нужно подходить очень взвешенно», — заключила парламентарий.

Ранее в Госдуму внесли проект закона о ежемесячных выплатах в размере 10 тыс. рублей на каждого члена семьи, где воспитываются дети до 18 лет.

Авторы законопроекта предлагают ввести нововведение с 1 января 2022 года и установить ежегодную индексацию выплаты на индекс роста потребительских цен не позднее 1 февраля каждого года.

Предполагается, что законопроект охватит до 60 млн человек. На это потребуется около 7,2 млрд рублей в год.