На Чукотке уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 80%

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В Чукотском автономном округе уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 с учётом переболевших граждан достиг 80%.
На Чукотке уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 80%
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В сообщении говорится, что сегодня Чукотка занимает одно из лидирующих положений в России по уровню достижения коллективного иммунитета.

«80% — наш показатель с учётом переболевших», — заявила начальник регионального департамента здравоохранения Надежда Ищенко.

По её словам, в регионе сейчас все усилия сосредоточены на повторную вакцинацию.

Ранее сообщалось, что на Чукотке в течение двух последних дней не выявлено заболевших коронавирусом.

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