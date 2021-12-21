На Чукотке уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 80%
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В сообщении говорится, что сегодня Чукотка занимает одно из лидирующих положений в России по уровню достижения коллективного иммунитета.
«80% — наш показатель с учётом переболевших», — заявила начальник регионального департамента здравоохранения Надежда Ищенко.
По её словам, в регионе сейчас все усилия сосредоточены на повторную вакцинацию.
Ранее сообщалось, что на Чукотке в течение двух последних дней не выявлено заболевших коронавирусом.