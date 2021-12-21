Экономист Беляев отреагировал на инициативу увеличить выплату к ордену «Родительская слава»

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Дарья Ускова
Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова повысить размер выплаты для лиц, получивших орден «Родительская слава».
Экономист Беляев отреагировал на инициативу увеличить выплату к ордену «Родительская слава»
  • РИА Новости

Беляев пояснил, что часто возникают такие ситуации, когда при рождении детей многодетные семьи «оказываются близко к черте финансового неблагополучия».

При этом он добавил, что при рассмотрении подобной инициативы Орлова возникает вопрос касательно источников финансирования подобных выплат. 

«Допустим, это не такие большие выплаты, можно найти эти источники, потому что у нас семей с таким количеством детей не так много», — отметил экономист.

По его словам, что касается поддержки таких семей — «в чисто материальном плане радикально проблему это не решит», но, как подчеркнул эксперт, это будет «дополнительным бонусом» для них.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил повысить размер выплаты для лиц, получивших орден «Родительская слава», с 100 до 250 тыс. рублей.

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