Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал борьбу с пандемией и бедностью главными вызовами 2022 года.

«Конечно, главный вызов 2022 года — коронавирус, который пока никуда не делся. Надо думать, как в условиях пандемии продолжать жить. Так что этот вызов остается — не только перед нашей страной, но и перед всем миром», — приводит РИА Новости его слова.

Также он отметил, что внешняя политика России достаточно эффективна, однако вызовов на международном уровне предостаточно.

Говоря о вызовах во внутренней политике, Володин обратил внимание на проблему бедности, которую необходимо преодолеть.

Ранее Володин заявил, что законопроект об отмене обязательного техосмотра в России важно принять до конца года.