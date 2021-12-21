Володин назвал борьбу с пандемией и бедностью главными вызовами 2022 года

Короткая ссылка
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал борьбу с пандемией и бедностью главными вызовами 2022 года.
Володин назвал борьбу с пандемией и бедностью главными вызовами 2022 года
  • © РИА Новости / Сергей Бобылев

«Конечно, главный вызов 2022 года — коронавирус, который пока никуда не делся. Надо думать, как в условиях пандемии продолжать жить. Так что этот вызов остается — не только перед нашей страной, но и перед всем миром», — приводит РИА Новости его слова.

Также он отметил, что внешняя политика России достаточно эффективна, однако вызовов на международном уровне предостаточно.

Говоря о вызовах во внутренней политике, Володин обратил внимание на проблему бедности, которую необходимо преодолеть.

Ранее Володин заявил, что законопроект об отмене обязательного техосмотра в России важно принять до конца года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить