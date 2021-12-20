В Ульяновской области сообщили о планах по рекультивации свалок в 2022 году

В Ульяновской области запланировали работы по рекультивации на территории шести свалок и мазутохранилища в 2022 году.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональное Минприроды.

В частности, свалку твёрдых бытовых отходов у села Красный Яр начнут рекультивировать после подписания договора с федеральным Минприроды. Затраты из бюджета на реализацию проекта — 400 млн рублей.

Помимо этого, 23 млн из регионального бюджета направят на составление проектно-сметной документации ещё по шести свалкам (четыре в Ульяновске и две в Сенгилее и Барыше).

Восстановление территории мазутохранилища на Нижней террасе в Заволжском районе Ульяновска включено в нацпроект «Экология».

Также стало известно, что около 1 млрд рублей будет направлено в следующем году на ликвидацию свалок в Нижегородской области, передаёт pravda-nn.ru. Об этом заявил глава региона Глеб Никитин во время выступления с ежегодным отчётом на Нижегородской ярмарке.

«В 2022 году продолжим очищать наши города и от других свалок за счёт средств нацпроекта «Экология», — сказал Никитин.

По его словам, рекультивацию Шуваловской свалки в Нижнем Новгороде предполагается закончить в следующем году.

Как отметил губернатор, область получит свыше 900 млн рублей из федерального бюджета на рекультивацию свалки в Богородске. Работы пройдут в 2022—2023 годах.

Ранее сообщалось, что Российский экологический оператор вложит 990 млн рублей в строительство комплекса по обработке и утилизации отходов, который появится в Тульской области.