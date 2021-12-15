РЭО вложит 990 млн рублей в строительство комплекса по утилизации отходов в Тульской области

Российский экологический оператор (РЭО) вложит 990 млн рублей в строительство комплекса по обработке и утилизации отходов, который появится в Тульской области.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Его мощность составит 480 тыс. тонн ТКО в год. Форма финансирования — выкуп облигационного займа на сумму 990 млн рублей. Напомню, что такую меру поддержки нам одобрило летом правительство, и мы уже воспользовались ей для финансирования ряда проектов», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Комплекс позволит увеличить долю ТКО, направляемых на обработку в Тульской области, почти в два раза, а долю перерабатываемых отходов — почти в девять раз.

Также стало известно, что в Московской области на вторичную переработку с 2019 года направили 2 млн тонн органических отходов, передаёт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на вице-губернатора Евгения Хромушина.

Органические отходы перерабатывают в компост или технический минеральный грунт. Больше всего органики переработали на КПО «Восток».

Ранее сообщалось, что в России изучат возможность перерабатывания пищевых отходов ресторанов в удобрения.