Каникулы у школьников ЯНАО продлятся до 9 января

Школьные каникулы в Ямало-Ненецком автономном округе продлятся до 9 января.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент образования региона.

«В ямальских соцсетях и родительских чатах распространяется ложная информация о продлении школьных зимних каникул до 1 февраля. На данный момент вопрос продления зимних каникул в Департаменте образования не рассматривается. Зимние каникулы продлятся до 9 января», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что школьники должны выйти на учёбу в очном режиме с 10 января.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Петербургский политехнический университет Петра Великого перевёл студентов на дистанционное обучение.