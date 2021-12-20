Каникулы у школьников ЯНАО продлятся до 9 января

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Школьные каникулы в Ямало-Ненецком автономном округе продлятся до 9 января.
Каникулы у школьников ЯНАО продлятся до 9 января
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент образования региона.

«В ямальских соцсетях и родительских чатах распространяется ложная информация о продлении школьных зимних каникул до 1 февраля. На данный момент вопрос продления зимних каникул в Департаменте образования не рассматривается. Зимние каникулы продлятся до 9 января», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что школьники должны выйти на учёбу в очном режиме с 10 января.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Петербургский политехнический университет Петра Великого перевёл студентов на дистанционное обучение.

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