Севастополь получит более 150 млн рублей на ремонт дорог

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В ближайшие два года Севастополь получит из федерального бюджета свыше 150 млн рублей на строительство и ремонт дорог регионального, межмуниципального и местного значения.
Севастополь получит более 150 млн рублей на ремонт дорог
  • © Правительство Севастополя
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Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В 2022 году будет выделено более 75 млн рублей, такая же сумма поступит в 2023 году.

Средства из федерального бюджета получит и Татарстан, передаёт «Бизнес Online». Республика в ближайшие два года получит от кабмина по 1 017 885 900 рублей.

«Будет приведено в нормативное состояние около 3 тыс. километров автомобильных дорог, а также реализовано два десятка значимых для регионов проектов дорожной инфраструктуры, включая строительство и реконструкцию мостов и крупных транспортных развязок», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами 20 декабря.

Ранее в Удмуртии рассказали о планах по ремонту дорог в 2022 году.

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