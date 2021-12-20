В Удмуртии рассказали о планах по ремонту дорог в 2022 году

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В Удмуртии планируют отремонтировать около 300 км дорог в 2022 году, заявил председатель правительства республики Ярослав Семёнов.
В Удмуртии рассказали о планах по ремонту дорог в 2022 году
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Финансирование БКД на 2022 год чуть-чуть вырастет и составит 2,3 млрд рублей. В списке ремонтов значится 118 объектов», — отметил Семёнов.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано 17 региональных дорог общей протяжённостью 92 км. Работы затронут 12 районов республики.

Также стало известно, что в 2022 и 2023 годах Ямало-Ненецкому автономному округу из федерального бюджета выделят 200 млн рублей на ремонт дорог. Об этом сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на соответствующее постановление премьер-министра России Михаила Мишустина.

Ранее сообщалось, что кабмин в 2021 году выделил 166 млрд рублей на опережающий ремонт дорог в регионах России.

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