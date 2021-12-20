Кабмин в 2021 году выделил 166 млрд рублей на опережающий ремонт дорог в регионах России

Российское правительство в течение 2021 года дополнительно направило 166 млрд рублей на ремонт региональных дорог, который ранее был запланирован на следующие сезоны. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Только на региональные дороги, Михаил Владимирович (Мишустин. — RT), в этом году вы подписали дополнительные постановления на опережающее финансирование 166 млрд рублей», — цитирует ТАСС Хуснуллина.

По его словам, это позволило отремонтировать в этом году дополнительно более 2 тыс. км дорог в субъектах и досрочно завершить работы на 400 объектах.

Как отмечается, в ближайшее время планируется «уделить внимание регионам, которые отстают от средних показателей в стране по качеству дорог».

Ранее сообщалось, что Москва предоставила 344 участка для строительства дорог с начала 2021 года.