Кабмин в 2021 году выделил 166 млрд рублей на опережающий ремонт дорог в регионах России
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- РИА Новости
«Только на региональные дороги, Михаил Владимирович (Мишустин. — RT), в этом году вы подписали дополнительные постановления на опережающее финансирование 166 млрд рублей», — цитирует ТАСС Хуснуллина.
По его словам, это позволило отремонтировать в этом году дополнительно более 2 тыс. км дорог в субъектах и досрочно завершить работы на 400 объектах.
Как отмечается, в ближайшее время планируется «уделить внимание регионам, которые отстают от средних показателей в стране по качеству дорог».
Ранее сообщалось, что Москва предоставила 344 участка для строительства дорог с начала 2021 года.