Москва предоставила 344 участка для строительства дорог в 2021 году

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Москва предоставила 344 участка для строительства дорог с начала 2021 года.
Москва предоставила 344 участка для строительства дорог в 2021 году
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает НСН.

Как заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, столица ведёт масштабное строительство и реконструкцию автомагистралей и развязок, важных для всей транспортной системы города.

«Помимо этого, реализуются локальные проекты на дорогах, которыми москвичи пользуются для перемещения внутри своих районов или для комфортного подъезда к различным объектам инфраструктуры. Всего с начала 2021 года город выделил для этих целей 344 земельных участка общей площадью около 684,3 га», — сказал чиновник.

В числе возводимых объектов — Юго-Восточная и Северо-Восточная хорды, проспект Генерала Дорохова, Северный дублёр Кутузовского проспекта, развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей и с Юго-Восточной хордой, передаёт информационный центр правительства Москвы.

Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», крымские власти направят 46,5 млрд рублей на строительство, ремонт и обслуживание дорог в 2022 году.

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