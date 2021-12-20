Директор сети ёлочных магазинов Пухарев рассказал о правилах выбора новогодней ёлки

Директор сети ёлочных магазинов Владислав Пухарев рассказал о правилах выбора новогодней ёлки.

«Чтобы определить, здоровое дерево или нет, нужно на ёлочном базаре открыть её от сетки, постучать её по земле, чтобы веточки чуть-чуть расправились. Если веточки все свежие, на них полностью есть игла, на них нет сухих веток, если не сыплется зелёная игла с неё, это значит, что дерево здоровое, нормальное», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, иногда со ствола даже свежего дерева сыпятся прошлогодние иглы, но главное — чтобы на ёлочных лапах иглы были целы.

Дома дерево не стоит раскрывать сразу — стоит это сделать через пару часов, когда ель согреется, уточнил Пухарев.

«Не ставьте ёлку вблизи отопительных приборов, тогда она у вас дольше простоит. Обязательно берите подставочку с водой, тогда при доливании водой ёлка будет эту воду пить и тоже простоит где-нибудь на неделю дольше», — рекомендовал он.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию в Новый год и последующие праздничные дни.