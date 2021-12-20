Во всех домах Подмосковья заключили договоры на внутридомовое газовое обслуживание

Во всех домах Московской области заключили договоры на внутридомовое газовое обслуживание, рассказал министр энергетики региона Александр Самарин.

Об этом сообщает телеканал «360».

«У нас было заключено за этот период 222 692 договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования», — заявил Самарин.

По его словам, из более чем 2 млн квартир осталось 579, где нет таких договоров.

«Уровень газификации в Московской области на сегодняшний день один из самых высоких в стране — 96,4%. Общее количество потребителей газа — 6 млн человек. У нас не газифицировано всего 3,6%», — отметил министр.

Со своей стороны, губернатор Андрей Воробьёв во время совещания с зампредами подмосковного правительства напомнил о важности газовой безопасности в домах.

«Тема, которая регулярно звучит, — это безопасность при использовании газа», — цитирует главу региона «Подмосковье сегодня».

На совещании Воробьёв также отметил важность обеспечения бесперебойного электроснабжения в коттеджных поселках, ИЖС, СНТ.

Ранее сообщалось, что в Московской области прокомментировали темпы реализации президентского проекта «Социальная газификация».