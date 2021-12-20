Во всех домах Подмосковья заключили договоры на внутридомовое газовое обслуживание

Короткая ссылка
Во всех домах Московской области заключили договоры на внутридомовое газовое обслуживание, рассказал министр энергетики региона Александр Самарин.
Во всех домах Подмосковья заключили договоры на внутридомовое газовое обслуживание
  • © Правительство Московской области

Об этом сообщает телеканал «360».

«У нас было заключено за этот период 222 692 договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования», — заявил Самарин.

По его словам, из более чем 2 млн квартир осталось 579, где нет таких договоров.

«Уровень газификации в Московской области на сегодняшний день один из самых высоких в стране — 96,4%. Общее количество потребителей газа — 6 млн человек. У нас не газифицировано всего 3,6%», — отметил министр.

Со своей стороны, губернатор Андрей Воробьёв во время совещания с зампредами подмосковного правительства напомнил о важности газовой безопасности в домах.

«Тема, которая регулярно звучит, — это безопасность при использовании газа», — цитирует главу региона «Подмосковье сегодня».

На совещании Воробьёв также отметил важность обеспечения бесперебойного электроснабжения в коттеджных поселках, ИЖС, СНТ.

Ранее сообщалось, что в Московской области прокомментировали темпы реализации президентского проекта «Социальная газификация».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить