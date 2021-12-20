Во всех домах Подмосковья заключили договоры на внутридомовое газовое обслуживание
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Об этом сообщает телеканал «360».
«У нас было заключено за этот период 222 692 договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования», — заявил Самарин.
По его словам, из более чем 2 млн квартир осталось 579, где нет таких договоров.
«Уровень газификации в Московской области на сегодняшний день один из самых высоких в стране — 96,4%. Общее количество потребителей газа — 6 млн человек. У нас не газифицировано всего 3,6%», — отметил министр.
Со своей стороны, губернатор Андрей Воробьёв во время совещания с зампредами подмосковного правительства напомнил о важности газовой безопасности в домах.
«Тема, которая регулярно звучит, — это безопасность при использовании газа», — цитирует главу региона «Подмосковье сегодня».
На совещании Воробьёв также отметил важность обеспечения бесперебойного электроснабжения в коттеджных поселках, ИЖС, СНТ.
Ранее сообщалось, что в Московской области прокомментировали темпы реализации президентского проекта «Социальная газификация».