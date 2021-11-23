В Подмосковье прокомментировали темпы реализации проекта «Социальная газификация»

В Московской области прокомментировали темпы реализации президентского проекта «Социальная газификация».

Об этом сообщает телеканал «360».

К настоящему времени трубы провели в 700 населённых пунктов. Последней стала деревня Жуковка в Пушкинском городском округе, заявил гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

По его словам, до конца года в регионе нужно провести газ в 1113 населённых пунктов. Работы идут сразу на нескольких участках.

«Нам жители помогают договариваться с соседями по прохождению трассы. Поэтому такая слаженная работа позволяет двигаться по графику, и сомнений, что задача будет выполнена полностью, нет никаких», — подчеркнул Баранов.

Как ранее сообщал телеканал НТВ, в августе к газоснабжению подключили ещё два отдалённых населённых пункта в Ростовской области.