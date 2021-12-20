Психолог Яничева рассказала, как побороть предновогодний стресс

Психолог, доцент кафедры социальной психологии Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Яничева рассказала, как побороть предновогодний стресс.

«Я думаю, что единственное общее напутствие — прислушайтесь к себе. Насколько это возможно. Не надо себя заставлять, ведь праздник — это не повод заставлять себя что-то делать. В конце концов, можно себе сказать: а я вот в этом году решила провести праздник по-новому, отдыхая и поленившись», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, лучше не погружаться в унылое и депрессивное состояние, поскольку в этом легко увязнуть, особенно на фоне предпраздничных хлопот.

Ранее диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation New рассказала, как обезопасить себя от переедания в праздничную ночь.