Психолог Яничева рассказала, как побороть предновогодний стресс

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Психолог, доцент кафедры социальной психологии Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Яничева рассказала, как побороть предновогодний стресс.
Психолог Яничева рассказала, как побороть предновогодний стресс
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«Я думаю, что единственное общее напутствие — прислушайтесь к себе. Насколько это возможно. Не надо себя заставлять, ведь праздник — это не повод заставлять себя что-то делать. В конце концов, можно себе сказать: а я вот в этом году решила провести праздник по-новому, отдыхая и поленившись», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, лучше не погружаться в унылое и депрессивное состояние, поскольку в этом легко увязнуть, особенно на фоне предпраздничных хлопот.

Ранее диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation New рассказала, как обезопасить себя от переедания в праздничную ночь.

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